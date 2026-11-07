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Yerel Düzce beyaz gelinliği giydi
Yerel

Düzce beyaz gelinliği giydi

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Düzce beyaz gelinliği giydi

Düzce’nin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, Sinekli Yaylası’nı beyaza bürüdü. Yaylada kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Düzce’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Sinekli Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle yaylada kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Bölgede kar yağışının devam ettiği öğrenilirken, ortaya kartpostallık kış manzaraları çıktı.

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