Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı

DÜZCE (İHA) – Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla çalışmalara başlayan Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yapılan törenle dağıttı. Üretim yapan sanayicilere maske dağıtımı yapıldı.

Dünya da ve Türkiye’de etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla kollarını sıvayan ve maske üretimi yapan Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan işbirliği çerçevesinde sanayici oda üyelerine 41 bin maske dağıttı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan maske dağıtımına Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üretim yapan sanayiciler ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin katıldı. Yapılan maske dağıtımında 41 bin maske sanayicilere dağıtılırken 61 bin maske dağıtımı daha yapılacak.

Maske dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Bütün firmalarımıza maske dağıtılacak. İsteyen firmalarımızda maskelerini Kültür Müdürlüğümüzden temin edebilirler. Amacımız, pandemi sürecinde çalışan, üreten insanlarımızla birlikte vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayarak korona virüsten korunmalarına yardımcı olmaktır” ifadelerinde bulundu.