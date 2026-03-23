Düzce Belediyesi kusursuz bireylerle biraraya geldi

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kusursuz Kafe’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç’ın da hazır bulunduğu ziyarette kafenin kusursuz çalışanları ile pasta kesildi.

 

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Kusursuz Kafe’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette kafe çalışanlarıyla bir araya gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit Bayraktar, kafenin özel bireyleriyle sohbet ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Düzceli sevilen sinema sanatçısı Nurullah Çelebi’nin de eşlik ettiği ziyaretle ilgil ideğerlendirme de bulunan Başkan Yardımcısı Kılıç, “Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle bugün Kusursuz Kafedeyiz. Pastamızı kestik, hediyelerimizi takdim ettik. Düzce Belediyesi olarak bir gün değil daima yanlarındayız. Biz birlikte güzeliz” dedi.

Program, pasta kesilmesi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

