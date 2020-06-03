Düzce Belediyesi halka daha seri ve ucuz beton veriyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan şirket ile kendi ürettiği betonla halka daha seri ve daha ucuz fiyatlarda hizmet veriyor. Bu nedenle araç parkını genişletiyor.

Düzce Belediyesi şirketi bünyesinde bulunan beton üretim santralinde kullanılmak üzere 3 adet beton mikseri ile bir adet 47 metre beton pompası aldı. Son teknoloji ve yüksek dayanımlı beton üretimi ile inşaat sektöründe lider olma yolunda ilerleyen Düzce BELTAŞ kendi ürettiği betonla halka daha seri ve daha ucuz fiyatlarda hizmet veriyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Mevcut santralimize hitap edecek makine parkını oluşturduk. Yeni bir beton santrali alımı için görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni santrali kurduktan sonra mikser ve pompa sayımızı daha da arttıracağız. Düzce piyasanın da yeni bir kurumsal beton arz edici olarak hizmet vereceğiz. Bölgemizin katma değerini artıracak doğal kaynaklarımızla, alt yapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılan tüm malzemeleri burada üretiyoruz. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlara beton üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.