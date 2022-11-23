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Gündem Düzce Belediye Başkanı'ndan deprem açıklaması: Vatandaşlar soğukkanlı olsunlar
Gündem

Düzce Belediye Başkanı'ndan deprem açıklaması: Vatandaşlar soğukkanlı olsunlar

Düzce'nin Gölyaka ilçesine ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ilde paniğe neden olan deprem sonrası Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 05:50:00 -
Düzce Belediye Başkanı'ndan deprem açıklaması: Vatandaşlar soğukkanlı olsunlar

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Depremi çok hissettik. Elektrikler kesik. Küçük de olsa büyük panik ve korku hali söz konusu. Şu an bize ulaşan bilgilere göre kötü bir söz konusu değil. Vatandaşlar panik olmasın, soğukkanlı olsunlar. Geçtiğimiz günlerde bir deprep tatbikatı yapıldı. Panik değil soğukanlılığı tavsiye ederim" bilgisi verdi.

Bazı binalarda çatlak oluştu

Depremin merkez üssü Düzce'de bazı binalarda ve merdivenlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. AFAD ve belediye ekipleri Düzce merkez ile ilçe ve köylerle irtibata geçerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kontrol amaçlı elektrik kesintisi yapıldı

AFAD "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." bilgisini paylaştı.

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