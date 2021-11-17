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Gündem Düzce aktif fay hatları neler?
Gündem

Düzce aktif fay hatları neler?

Düzce’de meydana gelen ve başta İstanbul’da olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin ardından pek çok kişi aktif fay hatlarını araştırmaya başladı. Peki, Düzce’den hangi fay hatları geçiyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:49:00 - 2021-11-17 16:50:17
Düzce aktif fay hatları neler?

Türkiye bir deprem ülkesi ve zaman zaman bu gerçeği anımsatıyor. Son olarak Düzce’de bir deprem yaşandı. Deprem sebebiyle Düzceliler bir hayli kaygılandı. Vatandaşlar ise bölgedeki aktif fay hatlarını araştırmaya başladı.

Düzce aktif fay hatları neler?

Düzce'de saat 15.40'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. Sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Düzce Valisi yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi. Yaşanan depremin ardından pek çok kişi Düzce’deki aktif fay hatlarını araştırmaya başladı.

Kuzeyde Asya-Avrupa levhası ile güneyde Anadolu levhacığını birbirinden ayıran Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), yaklaşık uzunluğu 1200 kilometre olan doğrultu atımlı bir fay sistemi olup Türkiye'nin en önemli tektonik yapılarından biridir.

Düzce ve Bolu havzası bu fay üzerinde bulunmaktadır.  Düzce havzasına en yakın olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif faylar Düzce, Hendek ve Çilimli faylarıdır.

Düzce Fayı, Akyazı-Kaynaşlı arasında uzanan ve Efteni gölünün güneybatısında çatallanan, uzunluğu yaklaşık 70 km olan bu fay sağ yönlü doğrultu atımlı aktif bir faydır.

Hendek Fayı, Düzce havzasının batısında Sapanca Gölü-Hendek-Cumayeri arasında uzanan  fay yaklaşık 50 km uzunluğundadır.

Çilimli Fayı, Düzce havzasının kuzeyinde Cumayeri-Konuralp arasında uzanan ve yaklaşık uzunluğu 13 km olan bir faydır.

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