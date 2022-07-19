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Dünya Duyuruldu! İngiltere tarihinde bir ilk
Dünya

Duyuruldu! İngiltere tarihinde bir ilk

İngiltere’de hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 17:03:00 -
Duyuruldu! İngiltere tarihinde bir ilk

İngiltere’de hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı duyuruldu.

İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamada, başkent Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’da yerel saatle 12.50’de hava sıcaklığının 40,2 derece olarak kaydedildiği, bunun ülke tarihinde bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu bildirildi.

Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da 38,7 santigrat derece olmuştu.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

 

 

 

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