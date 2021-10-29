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Dünya Duyuruldu! ABD'den yaptırım kararı
Dünya

Duyuruldu! ABD'den yaptırım kararı

ABD, İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun insansız hava aracı (İHA) programlarını ve Kudüs Gücü'nü destekleyen 4 kişi ve 2 şirkete yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 18:46:00 -
Duyuruldu! ABD'den yaptırım kararı

ABD yönetimi, İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun insansız hava aracı (İHA) programlarını ve Kudüs Gücü'nü destekleyen 4 kişi ve 2 şirkete yaptırım uygulanmasına karar verdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) İran'ın İHA programıyla bağlantılı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, Devrimi Muhafızları'nın İHA programlarına ve Kudüs Gücü'ne kritik destek sağlayan, aralarında Devrim Muhafızları'nın Havacılık Kuvvetleri İHA Komutanı Saeed Aghajani'nin de bulunduğu 4 kişi ile 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, açıklamasında, İran'ın bölge genelinde İHA'ların kullanımını yaygınlaştırmasının uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

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