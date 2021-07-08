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Dünya

Duyuruldu! 19 Temmuz'da Biden ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı 19 Temmuz'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 00:48:00 -
Duyuruldu! 19 Temmuz'da Biden ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı 19 Temmuz'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Psaki, günlük basın toplantısındaki açıklamasında, "Ekselanslarının ziyareti, ABD'nin önemli bir güvenlik ortağı ve müttefiki olan Ürdün arasındaki kalıcı ve stratejik ortaklığı pekiştirecektir." dedi.

Görüşmede liderlerin, Orta Doğu'nun karşı karşıya kaldığı zorlukları da ele alacağını ifade eden Psaki, "Başkan Biden, Ürdün'de parlak bir gelecek için hayati önem taşıyan ekonomik fırsatların teşviki de dahil olmak üzere, çeşitli siyasi, güvenlik ve ekonomik konularda ikili işbirliğini güçlendirmek için Ekselansları ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor." dedi.

Biden ve Kral Abdullah, nisan ayında ikili ilişkiler konusunda bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Kral Abdullah'ın ziyareti, Biden'ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana Beyaz Saray'a yapılan ilk Orta Doğulu liderin ziyareti olacak.

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