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Dünya Duyurdular: Yemen'de hükümet güçlerinden üst düzey bir komutan öldü
Dünya

Duyurdular: Yemen'de hükümet güçlerinden üst düzey bir komutan öldü

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile hükümet güçlerinin çatışmalarına sahne olan Ebyen kentinde üst düzey bir komutanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:14:00 -
Duyurdular: Yemen'de hükümet güçlerinden üst düzey bir komutan öldü

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile hükümet güçlerinin çatışmalarına sahne olan Ebyen kentinde üst düzey bir komutanın öldüğü duyuruldu.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, 305. Tugay Komutanı Albay Muhammed el-Hadr el-Kınaşi ve beraberindeki bazı kişilerin Ebyen'deki saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi ancak ayrıntı verilmedi.

Yerel basında ise Kınaşi'nin, Ebyen'de GGK güçleriyle temas hattını hedef alan bir havan topu saldırısında yaşamını yitirdiği bilgisi yer aldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı bildirilmişti.

Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor.

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