  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Thodex vurgununda flaş gelişme
Altın fiyatları yükseldi
Fransa’da aynı camiye ikinci kez ırkçı s
Bakan Soylu duyurdu! Ele geçirildi
Ekonomi Duyurdular! Türkiye rekor kırdı
Ekonomi

Duyurdular! Türkiye rekor kırdı

Türk firmaları, Kazakistan'a 2020'de pandemiye rağmen 362,4 milyon dolar tutarında yatırım yaptı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, Türk firmalarının Kazakistan'a yatırımı rekor seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 21:42:00 -
Duyurdular! Türkiye rekor kırdı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından "Kazakistan ve Türkiye'nin Yatırım İşbirliğinde Yeni Tarihi Dönem" başlığıyla yayımlanan rapora göre, 2020'de pandemiden dolayı dünyada doğrudan yatırım hacmi yüzde 42 azalırken, Türk firmalarının Kazakistan'a yatırımı rekor seviyeye ulaştı.

Geçen sene koronavirüse rağmen Kazakistan'a 2019'a kıyasla yüzde 1,3 artışla 362,4 milyon dolar değerinde yatırım yapan Türk firmaları, ülkede son 30 senenin rekoruna imza attı.

Türkiye'nin, Kazakistan'a, bağımsızlığından bu yana yaptığı en çok yatırım seneler 347,6 milyon dolarla 2007 ve 357,8 milyon dolarla 2019 olmuştu.

Bahse konu dönemde Türk sermayesiyle Türkistan, Kuzey Kazakistan, Jambıl, Pavlodar, Kostanay eyaletlerinin yanı sıra Nur Sultan, Almatı ve Çimkent şehirlerinde toplam değeri 190 milyon dolar olan 8 proje faaliyete geçirilirdi.

Sene sonuna kadar 10 yatırım projesinin daha hayata geçirileceği Kazakistan'da 2023'te Türk sermayeli proje sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye Ticaret Bakanlığının raporunda, son 4 yılda Türk şirketleri için en cazip ülkeler arasındaki konumunu 14 basamak yükselten Kazakistan'da halihazırda Yıldız Holding, Yıldırım Holding, YDA Holding, Abdi İbrahim, Aselsan, TAV Havalimanları Holding ve Ülker Holding gibi birçok Türk şirketinin yatırımı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yandaş gazetecinin sorusu Kılıçdaroğlu'nu rezil etti
Gündem

Yandaş gazetecinin sorusu Kılıçdaroğlu'nu rezil etti

Hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında 5 milyar TL'lik destek paketi açıkladığını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu rakamın az..
Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi
Teknoloji

Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi

ABD'li Lockheed Martin, Finlandiya'ya 'F-18 Hornet' uçaklarının yerini almak üzere F-35 satma teklifinde bulundu.
CHP'nin ekonomisti baltayı yine taşa vurdu
Gündem

CHP'nin ekonomisti baltayı yine taşa vurdu

Solakların ekonomisti Özgür Demirtaş aşı meselesi üzerinden algı operasyonu yaparak AK Parti hükümetini hedef almaya kalktı. "Neden yurtdışı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay