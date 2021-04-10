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Dünya Duyurdular: TB2 SİHA'lar tespit etti! Rusya'nın korkulu rüyası ilk defa o bölgede
Dünya

Duyurdular: TB2 SİHA'lar tespit etti! Rusya'nın korkulu rüyası ilk defa o bölgede

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar Donbass'ta düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 19:55:00 -
Duyurdular: TB2 SİHA'lar tespit etti! Rusya'nın korkulu rüyası ilk defa o bölgede

Rus hava savunma sistemi Pantsir-S1'nin korkulu rüyası olan Bayraktar TB2 bu defa Ukrayna-Rusya geriliminin arttığı Donbass'taydı. Ukrayna'nın bu bölgede ilk defa kullandığı TB2'lerin düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit ettiği açıklandı.

Clash Report'un Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin "Donbass üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti." ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB2'ler Suriye’de 2 adet, Libya’da 20'den fazla ve en son Karabağ'da çok sayıda Pantsir-S1 hava savunma sistemi imha etmişti.

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