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Spor Duyurdular! Sözleşme feshedildi
Spor

Duyurdular! Sözleşme feshedildi

Başakşehir, Kerim Frei'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 18:05:00 -
Duyurdular! Sözleşme feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, hücum oyuncusu Kerim Frei ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Başakşehir'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Kerim Frei, Emmen'e transfer oldu

Başakşehir'den ayrılan Kerim Frei, Hollanda ekibi FC Emmen’e transfer oldu.

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