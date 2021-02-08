  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Duyurdular! Kritik noktada çarpıcı iddia
Dünya

Duyurdular! Kritik noktada çarpıcı iddia

Suriye'nin İdlib ilinin Cebeli Zaviye bölgesinde bir adet Rus yapımı Orlan-10 keşif İHA düşürüldüğü ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 20:33:00 -
Duyurdular! Kritik noktada çarpıcı iddia

El-Fethu'l-Mubin operasyon odasına bağlı muhalifler, Suriye'nin İdlib ilinin stratejik Cebeli Zaviye bölgesinde bir adet Rus yapımı keşif amaçlı Orlan-10 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

El-Fethu'l-Mubin grubu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Orlan-10 insansız hava aracının makineli tüfek kullanılarak düşürüldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, İHA'nın Zaviye Dağı üzerinde bir hava keşif görevi yürüttüğü bildirildi. Cebeli Zaviye'nin, Halep ile Lazkiye'yi birbirine bağlayan M4 karayoluna baktığı için stratejik bir öneme sahip olduğu biliniyor.

Beşşar Esed rejimine bağlı kaynaklar, Orlan-10 İHA'nın teknik nedenlerle İdlib vilayetinde düştüğünü öne sürdü. Ayrıca söz konusu İHA'nın iki gün içerisinde düşen ikinci insansız hava aracı olduğu belirtildi.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saldırılara cevap: Tabii ki devletimin yanında olacağım
Gündem

Saldırılara cevap: Tabii ki devletimin yanında olacağım

Katıldığı bir programda 'Devletimin yanındayım' paylaşımından sonra şahsına yönelik saldırılar başladığını söyleyen Şükriye Tutkun, yetimhan..
Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı
Gündem

Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı

Edirne'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur Halil Bozkır'dan 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü..
Görülmemiş korner taktiği
Spor

Görülmemiş korner taktiği

Almanya Bundesliga 2'de Karlsruher ile Jahn Regensburg maçında daha önce görülmemiş bir korner taktiği uygulandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay