Duyurdular! Güneş tutulması sebebiyle ertelendi

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Japon uydu görüntüleme şirketi Synspective şirketine ait sentetik açıklıklı radar uydusu Strix’in fırlatışının, Güneş tutulmasının Güney Yarım Küre’nin bir bölümünü karanlıkta bırakacak olması sebebiyle ertelenmesine karar verildi.

Japon şirketin isteği ile alınan kararın, karanlığın Güneş enerjisiyle çalışan uydunun güç sistemini etkilemesi ve sıcaklık değerlerini düşürerek yörüngeye ilerleyişini engellemesi ihtimaline karşı önlem olarak alındığı tahmin ediliyor.

Rocket Lab’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, fırlatma için 15 Aralık tarihinin hedeflendiği bildirildi. Bu, Rocket Lab’ın Electron roketiyle yaptığı 17’nci fırlatış olacak.

Rocket Lab’ın geliştirdiği Electron roketi, ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX ve Amerikan Boeing ve Lockheed Martin firmalarının ortağı olduğu United Launch Allience (ULA) gibi özel şirketlerin roketleri gibi birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşıyabiliyor.

Karbon fiber malzeme ile inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan mekik, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde uyduları daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor. Şirket, fırlatışlarını Yeni Zelanda’nın kuzeyinde bulunan Mahia Yarımadası’ndan kurduğu özel platformdan gerçekleştiriyor.