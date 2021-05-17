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Dünya Duyurdular: Filistin'e asker yollamaya hazırız
Dünya

Duyurdular: Filistin'e asker yollamaya hazırız

Malezya , terörist İsrail'in sivilleri hedef aldığı Filistin'de gerilimin azalması için BM talebi gelmesi durumunda Filistin'e barış gücü kapsamında asker yollamaya hazır olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:10:00 - 2021-05-17 17:13:52
Duyurdular: Filistin'e asker yollamaya hazırız

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı, terörist İsrail'in Filistin'deki son saldırıları hakkında konuştu.

'Filistin'e asker yollayacak mısınız?' sorusu

Bir gazetecinin, Malezya'nın Filistin'e barış gücü kapsamında asker yollayıp yollayamayacağı sorusuna Bakan İsmail, "Bu, BM tarafından karar verilmesi gereken bir konudur. Malezya'nın kendi başına hareket etme durumu yoktur." yanıtını verdi.

İsmail, Malezya'nın daha önce BM'nin talebi üzerine Lübnan, Filipinler, Sudan ve Sierra Leone gibi ülkelere barış gücü yolladığına işaret ederek "BM'nin bu konuda bir talebi olması durumunda Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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