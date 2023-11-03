Duyurdular: Borsada dokuz kişiye resmen altı aylık işlem yasağı! İşte yasak tablosu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki işlemleri nedeniyle dokuz kişi hakkında işlem yasağı kararı aldı.
SPK bülteninde, CEOEM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.
Altı aylık işlem yasağına gerekçe olarak da Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler gösterildi.
Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Baran Cidal, Çağlar Kacar, Fikret Aydoğan, İsmail Turgut, Mustafa Can Ersöz, Nevim Ersöz, Nihan Yıldız, Selay Kıvılcım ve Timuçin Ersöz'e 6 Kasım'dan itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.(dünya)
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