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Dünya Duyurdular! ABD'den test atışı
Dünya

Duyurdular! ABD'den test atışı

ABD'nin yeni artırılmış menzilli güdümlü roketi, 80 kilometrelik test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:09:00 -
Duyurdular! ABD'den test atışı

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in duyurusuna göre, ABD Ordusu'nun Çok Namlulu Güdümlü Roket Sisteminin menzili yükseltilen yeni versiyonu, 4 Mart'ta New Mexico'daki White Sands füze sahasında 80 kilometre menzile ulaşarak testi başarıyla tamamladı.

Lockheed Martin, GMLRS mühimmatının üreticisidir ve artırılmış menzil yeteneği geliştirme yoluyla roketin erişimini ikiye katlamak için ABD ordusu ile birlikte çalışmaktaydı.

Artırılmış menzilli GMLRS için ilk uçuş testi Kasım 2020'de gerçekleştirildi ancak Lockheed şirketi, Defense News'e verdiği 5 Mart tarihli bir açıklamasında, "lansmandan sonrasında bir anormallik yaşandığını bildirdi. Şirketin kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü ve anormalliğin nedeninin "kanatçık ile alakalı teknik bir sorun" olduğunu tespit ettiği belirtildi.

ABD, planlanan dört mühendislik geliştirme maksatlı test uçuşundan ikisini tamamladı. Şirket, Defence News'e yaptığı açıklamada, geri kalan uçuşların yılın ikinci çeyreğinde planlandığını doğruladı.

Kaynak: star.com.tr

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