Duyurdular! ABD Başkanı Biden imzalayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ekonomisinde rekabeti teşvik etmeye yönelik kararname imzalayacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bahse konu kararnamenin ekonominin rekabet gücünü artırarak aileler için fiyatları düşüreceği, çalışanlar için ücretleri artıracağı, inovasyonu ve daha hızlı ekonomik büyümeyi teşvik edeceği kaydedildi.

Kurumsal konsolidasyonun hızlandığına dikkat çekilen açıklamada, sağlık, finansal hizmetler ve tarım gibi endüstrilerin yüzde 75'inden fazlasında az sayıda büyük şirketin 20 yıl öncesine göre daha fazla kontrolde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Rekabet eksikliği tüketiciler için fiyatları artırıyor. Daha az sayıda büyük oyuncu pazarın daha fazlasını kontrol ettiğinden kar marjları üç katına çıktı. Aileler, reçeteli ilaçlar, işitme cihazları ve internet hizmeti gibi ihtiyaçlar için daha yüksek fiyatlar ödüyor." denildi.

Rekabetin önündeki engellerin çalışanların ücretlerini de aşağı çektiğine işaret edilen açıklamada, işveren sayısının az olmasının çalışanların daha yüksek bir ücret için pazarlık yapma fırsatlarını azalttığı kaydedildi. Açıklamada, şirket konsolidasyonlarının çalışan ücretlerini yüzde 17'ye kadar azalttığı ifade edildi.

İş gücü piyasası, sağlık, ulaşım, internet, teknoloji, bankacılık alanlarında düzenlemeler yer alıyor

Kararnamenin ekonomideki en acil rekabet sorunlarından bazılarını ele almak için bir düzineden fazla federal kurumun 72 girişimini içerdiği belirtilen açıklamada, Biden'ın kurumsal konsolidasyon trendini azaltmak, rekabeti artırmak, tüketicilere, çalışanlara, çiftçilere ve küçük işletmelere somut faydalar sağlamak için kararlı adımlar attığı aktarıldı.

İş gücü piyasası, sağlık, ulaşım, internet, teknoloji, bankacılık gibi alanlarda rekabeti teşvik etmeye yönelik düzenlemelerin yer aldığı kararname ile ekonomik hareketliliği engelleyen "gereksiz" mesleki lisans gerekliliklerinin sınırlandırılması, iş değiştirilmesinin kolaylaştırılması ve ücretlerin artırılmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Kararnamede, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) küçük işletmeler için daha az seçenek bırakan birleşmeleri dikkatlice incelemesi ve kurumları antitröst yasalarını sıkıca uygulamaya yönlendirmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

FTC'nin büyük teknoloji şirketlerine ilişkin rekabet endişelerini ele almak ve rekabetçi olmayan anlaşmaları yasaklamak ya da sınırlandırmak için kurallar yayımlamasını sağlamayı amaçlayan kararnamede, tüketicilerin banka değiştirmelerini kolaylaştıracak düzenlemelerin de hayata geçirilmesi amaçlanıyor.