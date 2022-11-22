Duyurdular! 81 ilde alım yapacak! En az 13 bin lira maaş

İŞKUR'dan 81 ile iş müjdesi! İŞKUR tüm illerde istihdam ilanları için düğmeye bastı. 35 ilden 91 bin 788 işçi alımı yaptığını duyurdu. Formu işaretleyenlere yüksek maaşlar ödeneceği bildirildi. 1

2022'de 1,4 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, yeni işe alım ilanlarını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

21 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren incelenen duyurulara göre alımların büyük çoğunluğu sanayi sektörlerinde gerçekleşti.

İşte alım yapılacak alanlar

• Ambar/depo görevlisi,

• Beden işçisi,

• Çağrı merkezi müşteri temsilcisi,

• Büro memuru,

• Gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı,

• Makineci,

• Ön muhasebeci,

• Satış danışmanı,

• Temizlik görevlisi

İŞKUR web sitesinde bilgilerinizi doldurup tüm alanları doldurarak pozisyonlara başvurmak kolaydır. En çok istihdam edilen sektör ve işçi alım sayısı belirlendi.

En çok personel alımı olacak yerler belli oldu

İŞKUR personel ve memur alımı ilanlarının neler olduğu açıklığa kavuştu. İki işleve ayrılmıştır: KPSS şartları ve KPSS koşulları olacak şekilde. Personel alımının birkaç farklı pozisyonda gerçekleşmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Güncel iş ilanları İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer almaktadır. Açık pozisyonlara erişmek için İŞKUR web sitesini ziyaret edin. Birçok farklı pozisyon için personel alımları devam etmektedir. Şartlar duyuruya göre değişir. İŞKUR, toplam 91 bin 788 çalışanı işe alacağını açıkladı. İlanların çoğu bu mesleklerde.

• Beden işçisi (Genel alımı)

• Temizlik görevlisi

• Garson alımı yapılacak(Servis elemanı)

• Satış danışmanı/uzmanı

• Konfeksiyon işçisi

• Gazaltı kaynakçısı

• Makineci (Dikiş)