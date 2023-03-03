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Spor Duyurdular! 4 imza birden
Spor

Duyurdular! 4 imza birden

Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, Metehan Mert, Mahir Emreli, Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno'yu renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 22:39:00 -
Duyurdular! 4 imza birden

Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, Metehan Mert, Mahir Emreli, Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno'yu renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce anlaşmaya varılan Metehan Mert, Mahir Emreli, Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno için imza töreni gerçekleştirildiği bildirildi.

Gençlerbirliği'nden kadroya dahil edilen Metehan Mert ile 3,5 yıllık kontrat imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Inter Miami'den Alejandro Pozuelo, Troyes'dan Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb'den de Mahir Emreli ile yarım sezonluk sözleşme imzaladık. Atılan imzaların ardından futbolcularımız, yeşil-beyaz formamızla poz verdi." denildi.

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