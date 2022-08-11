Duyunca "yok artık" diyeceğiniz birbirinden şaşırtıcı 10 fobi

1- Açık Alan Korkusu (Agorafobi)

Açık alanlarda bulunmak korkusu olarak tanımlanabilir. Bu fobiye sahip kişiler, açık yerde bulunduğunda başına bir şey geleceğini düşünür, evden dışarı çıkmaya korkarlar. Agorafobi, kişilerin hayatını ciddi derecede kısıtlar, hastaların evden dışarı adım atamadıkları bile görülebilir. Bu fobiye sahip kişiler, kalabalık içinde sıkışıp kalma, kalabalıkta bayılma, düşme ya da tehlike anında kaçamama korkuları yaşarlar.

2- Oyuncak Bebek Korkusu (Pediofobi)

Pediofobiye sahip olan kişiler, sadece korkunç olanlardan değil hepsinden korkuyorlar. Ayrıca en çok korktukları şeyler arasında vitrin mankenleri var. Parapsikolojinin kurucusu Sigmund Freud’a göre bu korkunun temelinde bebeğin canlanmasından korkmak yatıyor olabilirmiş.

3- Karşıdan Karşıya Geçme Korkusu (Agirofobi)

Spesifik korkular sınıfına giren Agirofobi, karşıdan karşıya geçerken aşırı kaygıya kapılma durumudur.

4- Yemek Pişirme Fobisi (Mageirocophobia)

Bu fobiyi yaşayan insanlar genelde yemek yapan insanları görünce bile bir endişeye kapılıyor çünkü kendilerini bu konuda yetersiz görüyorlar. Zaten bu fobiyi yaşayan kişinin korkusunun altında da bu yetersizlik hissi yatıyor. Bu korku, özellikle yalnız yaşayan bireylerde, kişinin aşırı zayıflamasına ve sağlıksız beslenmesine yol açabilir.

5- Yemek Masası Sohbeti Korkusu (Deipnofobi)

Akşam yemeğinde sohbet etme korkusu olarak tanımlayabiliriz. Geleneklerin bilinmesi konusunda sıkıntı çeken insanlar -çatal kaşık kullanımını bilmeyenler gibi- yemeklerde konuşmayıp, yapacağı işe odaklanmayı seçiyor.

6- Oturma Fobisi (Katisofobi)

Katisofobi, hareketsiz kalamama durumu olarak da bilinir. Ama tam olarak 'bir yere oturma korkusu' olarak tanımlanabilir. Sivri bir şeyin üzerine yahut hemoroit gibi hastalıklar sonrasında görülebilir.

7- Yeni şeyler deneme Fobisi (Neofobi)

Alışkanlıklarını bırakıp yeni şeyler denemek herkese ilk başta zor gelebilir. Neofobiye sahip olan insanlar için ise bu durum gittikçe daha da zorlaşır. Neofobi, kişinin yeni şeyler denemekten aşırı derecede korktuğu durumlar için kullanılır. Bu fobiye sahip kişiler rutinlerinden kopmak istemez.

8- Balon Fobisi (Globofobi)

Globofobi olarak adlandırılan balon korkusu yüzünden insanlar, balonların olduğu yerde bulunduklarında panik olurlar veya huzursuz hissederler. Bunun sebebi ise balonun her an patlama olasılığıdır.

9- Yalnız Kalma Korkusu (Monofobi)

Monofobi, yalnız kalmaktan korkmaktır. Bu korku çoğunlukla ergenlik dönemindeki kız ve erkeklerde fazlasıyla görülürken, aslında hepimizin içinde bir miktar var.

10- Cep Telefonundan Uzak Kalma Korkusu (Nomofobi)

Modern çağın fobisi olarak tanımlanan nomofobi, hızla gelişen teknolojiyle beraber telefondan uzak kalma korkusu olarak biliniyor. Çevrenizdeki insanları incelediğinizde, çoğunun bu fobiye yakalanmış olduğunu görebilirsiniz. Erkeklerin yüzde 58’i, kadınlarınsa yüzde 48’inin şarjı bittiğinde veya kapsama alanı dışına düştüklerinde, endişelerinin arttığını söylediklerini belirtiyor.

Peki bu fobilerden hangisi sizde var? Yorumlarınızı bekliyoruz..