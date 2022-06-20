Duyunca şaşırmayın! İşte Türkçe sanılan yabancı kelimeler
Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, sosyal medyadan dikkat çeken bilgiler paylaştı.
yeniakit.com.tr
Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, sosyal medyadan Türkçe ile ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.
Türkiye'nin Araplaştırılmaya çalışıldığı iddiasında bulunanlara örnek niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan Armağan, şu ifadelerde bulundu:
Çevrenizdeki kelimelere dikkat edin, hangisi Türkçe!
Başlayın saymaya;
Klavye. ekran, telefon, harddisk, kablo, priz, fiş, şarj, mikrofon, soket, tuş, elektrik, tripod, seminer, atölye, konferans, panel, dosya, klasör, arşiv, floresan, ampul, çip, şifre, parola, kod, kronometre...
Armağan sonraki tweetlerinde ise şu paylaşımı yaptı:
Türkçe zannettiğimiz bazı kelimeler
Masa İtalyancadan
Baca Farsçadan
Kerpeten Arapçadan
Pense Fransızcadan
Matkap Arapçadan
Çay Çinceden
Testere Farsçadan
Demlik Farsça dem'den
Şişe Farsçadan
Kumaş Arapçadan
Sandalye Arapçadan
Ten Farsçadan
Kafa Arapçadan
İskelet Fransızcadan
Karpuz Yunancadan
Kayısı Farsçadan
Şeftali Farsçadan
Muz Arapça/Farsçadan
Dut Arapçadan
Armut Farsçadan
Tava Farsçadan
Tencere Arapçadan
Sofra Arapçadan
Sini Farsçadan
Tepsi Çinceden
Leğen Farsçadan
Sürahi Arapçadan
Musluk Arapçadan
Çeşme Farsçadan
Küp Farsçadan
Çanak Çinceden