Duyunca çok şaşıracaksınız! Coca-Cola ile ilgili bu detayı biliyor muydunuz?

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Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, siyonist menşeili meşrubat firması Coca-Cola hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında Coca-Cola şişelerini masadan alarak su içmeyi tavsiye eden dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu cesaretinden dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Muharrem Coşkun, "Gerçekten tebrik ediyoruz birçok insanın cesaret edemeyeceği bir şeyi dünyaca ünlü bir futbolcu yaptı" dedi.

"Hiç kimse bunu yapmaya cesaret edemedi"

Söz konusu meşrubat firmasının basın toplantılarında futbolcuların masasına kendi ürününü koyarak dünyaya reklamını yaptığını aktaran Coşkun, Müslümanların duyarsızlığına da sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse bugüne kadar böyle bir şeyi yapmaya cesaret edemedi. Ancak Ronaldo yüreğini ortaya koydu ve o şişeleri alıp kenara itti. Hem sağlığa zararlı dedi hemde su için diyerek tavsiyede bulundu. Tek bir hareket bile emperyalizmin sembolü olan o şirketin hisselerine büyük bir yumruk indirdi ve şirketin hisseleri tepetaklak oldu. Milyonlarca Müslüman'ın cesaret edemediği hatta Ramazanlarda iftar sofralarını süsleyen bir içecekten bahsediyoruz. Gaflete bakar mısınız. Müslümanlar bırakın öyle bir hareket yapmayı para verip evlerine getiriyorlar."

"Sofralarından eksik etmiyorlar"

"Çocuklarının sağlığını tehdit etmesine rağmen bu içeceği Ramazanlarda sofralarından eksik etmiyorlar" diyerek sözlerini sürdüren Muharrem Coşkun, malum firmanın Filistin'de 4 tane fabrika açmasının nedenini de açıkladı.

Bu firmanın fabrika kurduğu bölge ve coğrafyalarda su kaynaklarının inanılmaz bir hızla tükendiğini dile getiren Muharrem Coşkun, İsrail'in bugün Filistin'in mevcut su kaynaklarını kullandığını ve kullandıkları atık suları da Filistin topraklarına geri gönderdiklerini aktardı.

"Marifet değil felaket"

Dünyada Coca-Cola fabrikalarının kapatılmasını isteyen ve bu firmayı ülkelerinden kovan devletlerin bulunduğuna dikkat çeken Muharrem Coşkun şunları söyledi:

"Kola fabrikası kurulan yerde ciddi bir su kaynağına ihtiyaç var. İsrail o kadar saf değil, kendi toprağına izin verecek. Bu nedenle o fabrikaları Filistin topraklarına kuruyorlar. Kola fabrikasının bir ülkede olması marifet değil tam tersine felaket. Hem çevre hem de su felaketi."

Bazı ülkelerin yaptığı gibi Türkiye'de de bu firmanın fabrikalarının mutlaka kapatılması gerektiğini belirten Coşkun konuşmasını şöyle noktaladı:

"Emin olun bu fabrikalar inanılmaz bir felakete yol açıyor. Zaten su kaynaklarımız tek tek yok oluyor ve bunun kurulduğu şehirlerde su kaynakları daha çabuk kurumaya başlıyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeyden bahsediyorum."