Duyunca ‘bunun ne işi var’ diyeceksiniz! Ali Koç'un görüşmesinde şaşırtan isim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istediği Jorge Jesus ile yaptığı görüşmeye Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın da katıldığı görüldü.

Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre Portekizli teknik direktörle yapılan görüşmelerde Jorge Jesus ile birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da bulundu.

Edinilen bilgilere göre taraflar önemli adımlar atmayı başardı. Artık görüşmeler aşamasında arada bazı detayların kaldığı vurgulandı. Bu detayların başında Jorge Jesus ve teknik ekibinin alacağı maaşın görüşüldüğü aktarıldı. Mayıs ayı içerisinde teknik direktör konusunu resmiyete kavuşturmak isteyen Başkan Ali Koç’un Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerden memnun kaldığı öğrenildi. Yapılan görüşmenin son derece sıcak bir ortamda geçtiği belirtildi.