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Duygusal zeka neden önemlidir?

Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka neden bu kadar önemli? Duygusal zekanın etkileri nelerdir?

13 Aralık 2018 Perşembe 18:47
Duygusal zeka neden önemlidir?

Yaşam boyu mutluluk ve başarı geldiğinde duygusal zeka (EQ) entelektüel yetenek (IQ) kadar önemlidir. Bireyin güçlü ilişkiler kurma, başarılı kariyer ve kişisel hedeflere ulaşmasında yardımcı olur. Duygusal zeka (EQ), stresi azaltmak için olumlu şekillerde duyguları yönetmek, etkili iletişim, başkalarıyla empati, zorlukların üstesinden gelme, çatışmayı etkisiz hale getirme yeteneğidir.

Duygusal zeka dört nitelikten oluşmakta. Öz bilinç; kendi duygularını tanımak, düşünce ve davranışlarını nasıl etkilediğini, güçlü ve zayıf yönlerini bilmek, kendine güvendir. Öz yönetim; dürtü ve davranışlarını kontrol altında tutabilmek, inisiyatif almak, değişen koşullara adapte olmaktır. Sosyal farkındalık; diğer insanların duyguları, gereksinimleri ve endişelerini anlayabilmektir. İlişki yönetimi; iyi ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek, iyi bir takım oyuncusu veya lideri olmaktır.

DUYGUSAL ZEKAEQ) NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Hayatta en başarılı insanlar, en zeki insanlar değildir. Siz de çevrenizde akademik başarılarla dolu birçok insanın aynı başarıyı özel yaşamında gösteremediklerini görmüşsünüzdür. Evet, entelektüel zeka, üniversite başarısı için gereklidir, ancak final sınavlarına gelindiğinde stresi ve duyguları yöneten duygusal zekadır.

DUYGUSAL ZEKA ETKİLERİ

İş performansı üzerine: Artık birçok şirket çalışanını seçerken EQ testi uygulamaya başladı. 

Fiziksel sağlık üzerine: Stres seviyenizi yönetemiyorsanız, birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyorsunuz demektir.

Ruh sağlığı üzerine: Kontrolsüz stres, kişiyi anksiyete ve depresyona karşı savunmasız hale getirecektir.

İnsan ilişkileri üzerine: Duyguları anlamak ve kontrol etmek, etkili ve güçlü iletişim sağlar.

DUYGUSAL ZEKAYI NASIL YÜKSELTEBİLİRİZ?

Duygusal zeka ve karar yeteneğini geliştirmek için, duyguları anlamak ve yönetmek gerekir. Anne, baba ve ebeveynler davranışları ile yetiştirdikleri çocukların duygusal zekalarını yükselterek geleceğe hazırlayabilirler.

Bunun için;

* Stresi azaltın

* Duygularınızı kontrol altında tutun

* Sözsüz iletişim ve duygusal bağlantı kurun

* Yaşamınızda mizaha yer verin.

* Çatışmaları olumlu ve güven verici davranışlarla çözün.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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