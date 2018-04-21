Duygular ağrıları tetikliyor

Hissettiğiniz olumsuz duygular fiziksel sağlığınızı da kötü yönde etkileyebiliyor. Travma sonrası depresyon alanında uzman olan Dr. Susan Babel, Psychology Today adlı dergide “Kronik ağrılar sadece fiziksel değil, stres ve duygusal sorunlar gibi sebeplerden de doğabilir” diyor.



“Çoğunlukla, ağrı kişiye çözülmemiş duygusal sorunlar olduğunu hatırlatma görevindedir, bazen de sinir sisteminde çözülmemiş travmaların habercisi olabilir.”

İŞTE ÇEŞİTLİ ACILARIN MUHTEMEL SEBEBLERİ

1.BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı ve migrenler, günlük yaşamın stresinden kaynaklanıyor olabilir. Her gün işlerinize biraz ara verip dinlenmeyi deneyin. Gerginliği azaltan şeylerle uğraşın

2. BOYUN AĞRISI

Boyun ağrısı affetmekle ilgili sorun yaşadığınızın göstergesi olabilir. Affedemediğiniz kişi “kendiniz” bile olabilirsiniz. Eğer boyun ağrısı çekiyorsanız, kendinizde ve diğerlerinde sevdiğiniz şeyleri düşünün. Affetmeye çalışın.

3.OMUZ AĞRISI

Omuz ağrısı duygusal bir yük taşıdığınız anlamına gelebilir. Diğer insanlarla yükünüzü paylaşın ve problemi çözmeye çalışın

4. BEL AĞRISI

Bel ağrısının sebebi finansal endişeleriniz olabilir.

5.EL AĞRISI

Ellerinizle diğer insanlara uzanıp bağlantı kurarsınız. El ağrısı çekiyorsanız, belki diğer insanlara ulaşmaya çalışmadığınız için olabilir. Arkadaş edinmeye çalışın. Sevdiklerinize zaman ayırın Bağlantı kurun.

6 . SIRT AĞRISI

Sırtınızda ağrı hissediyorsanız, duygusal destek göremiyor olabilirsiniz. Belki sevilmediğinizi hissediyorsunuz veya sevginizi paylaşacak kimse yok.

7. DİRSEK AĞRISI

Dirsek ağrısı hayatınızdaki değişimlere karşı çıkmaya çalıştığınız için olabilir. Biraz ödün vermenin ve hayatınızda farklılık oluşturmanın zamanı gelmiş olabilir.

8.BALDIR AĞRISI

Baldır ağrısı genellikle duygusal gerginlikten ortaya çıkar. Sebebi stres de olabilir. Kıskançlık da baldır ağrısı yapabilir.

9. KALÇA AĞRISI

İlerlemekten kaçınıyorsanız, bu kalça ağrısı olarak size dönebilir. Değişimlere açık olmadığınızın göstergesi de olabilir.

10. AYAK AĞRISI

Depresyondayken, ayak ağrısı çekebilirsiniz. Negatif enerji ayağınızda birikebilir.

(CNN)