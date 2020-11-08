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Dünya Duygulandırdı: Kolunu kaybeden askerin büyük sevinci
Dünya

Duygulandırdı: Kolunu kaybeden askerin büyük sevinci

Ermenistan'ın işgalinde olan topraklarını geri almayı sürdüren Azerbaycan ordusu bugün kritik kent Şuşa'yı işgalden kurtardı. Bu uğurda kolunu kaybeden bir asker ise caddelerdeki sevinç gösterilerine hastane penceresinden katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:24:00 -
Duygulandırdı: Kolunu kaybeden askerin büyük sevinci

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarına yönelik düzenlediği operasyonlarda kritik öneme sahip Şuşa şehrini işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Şuşa'yı işgalden kurtardık. 28 yıl sonra ezan sesi duyulacak. Bu zaferi savaş meydanında kazandık, müzakere masasında değil. İşgalcileri topraklarımızdan kovuyoruz, kovacağız" dedi.

Halk sokağa döküldü

Bu haberi alan Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Caddelerde konvoylar oluşturarak kutlama yapan Azerbaycanlılara hastane odasında olan bir asker de katıldı.

Kolunu kaybetse de sevinci gözlerinden okundu

Cephede kolunu kaybeden ve tedavisi süren asker, odasının penceresine çıkıp sevinç gösterisinde bulunanları selamladı.

Azerbaycanlı askerin mutluluğu uzaktan bile gözlerinden okundu.

Kaynak SuperHaber

 

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