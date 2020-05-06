  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Duygulandıran sözler: Bu dünyada Türkiye gibi ülke yok

Koronavirüs nedeniyle İngiltere'den uçakla Türkiye'ye gelen bir vatandaş, Çankırı'da 14 gün karantina altına alındıktan sonra memleketine dönerken yaptığı konuşmayla duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 03:15:00 -

İngiltere’den uçakla getirilerek Çankırı’da 14 gün karantina altında kaldıktan sonra memleketine uğurlanan vatandaş “Dünyada Türkiye gibi bir ülke yok. Bunu içerdeki insanlarında bilmesi lazım. Türkiye’nin toprağı neresi olursa olsun ölmeye hazırım. Çünkü devletimiz çok büyük bunu bilmek lazım, bunu yaşamak lazım. Bize bura da çocukları gibi baktılar. Allah herkesten razı olsun.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı