Duygulandıran sözler: Bu dünyada Türkiye gibi ülke yok

İngiltere’den uçakla getirilerek Çankırı’da 14 gün karantina altında kaldıktan sonra memleketine uğurlanan vatandaş “Dünyada Türkiye gibi bir ülke yok. Bunu içerdeki insanlarında bilmesi lazım. Türkiye’nin toprağı neresi olursa olsun ölmeye hazırım. Çünkü devletimiz çok büyük bunu bilmek lazım, bunu yaşamak lazım. Bize bura da çocukları gibi baktılar. Allah herkesten razı olsun.” dedi.