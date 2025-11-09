  • İSTANBUL
Duygulandıran manzara! Çöpte buldukları Türk bayrağına böyle sahip çıktılar
Yaşam

Duygulandıran manzara! Çöpte buldukları Türk bayrağına böyle sahip çıktılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Duygulandıran manzara! Çöpte buldukları Türk bayrağına böyle sahip çıktılar

Bursa’da israfa dikkat çekmek için çöp konteynerlerini karıştıran iki arkadaş, bu kez karşılaştıkları görüntüyle sarsıldı. Türk bayrağını çöpte bulan gençler, “Bu bizim namusumuz” diyerek bayrağı araçlarına astı.

Bursa’da “Atık Avcısı” adını verdikleri sosyal medya kanallarıyla çöpe atılan eşyaları yeniden değerlendirip israfa dikkat çeken Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, bu kez unutulmayacak bir manzarayla karşılaştı. İsrafa dikkat çekmek için girdikleri çöp konteynerlerinde kimi zaman ilginç, kimi zaman da yürek burkan manzaralarla karşılaşan ikili, bu kez yaşadıkları olayla sarsıldı. Bir konteynerin içinde Türk bayrağı bulan Kürkçü ve Altın, bayrağı büyük bir özenle çıkararak otomobillerine astı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. "Türk bayrağı bizim namusumuz" diyen Kürkçü, kutsal değerlerin çöpe atılmasının kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

"Türk bayrağı bizim namusumuz"

Yusuf Emre Kürkçü yaptığı açıklamada, "Biz 'Atık Avcısı' ismiyle israfa dikkat çekmek maksadıyla bir kanal açtık. Atıklardan değerli eşyalar bulup, bunları değerlendirmek istedik. İnsanların ne kadar israf yaptığını göstermek istiyoruz. Bazen çöp karıştırırken üzücü manzaralara şahit oluyoruz. Namusumuz olarak kabul ettiğimiz bayrağımızı buluyoruz. Sadece bayrağımız değil İslami anlamda kutsal kitaplarımızı da bulduk. Bunu zaten videoda pek göstermiyoruz ama bunları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Bunları alıp değerlendiriyoruz. Aynı şekilde gerekli mercilere veriyoruz. Aynı şekilde bayrağımızı da görmek bizleri çok üzüyor. Bunlar bizim için kutsal ve namus ama çöplerde görmek gerçekten üzücü. Sadece bunlar da değil nice ekmekler görüyoruz. Bu ekmekleri çöpün içine değil yanlarına bağlamak daha uygun olur gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

