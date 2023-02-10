  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Paylaşımlar arasındaki farklara bakın! İbrahim Haskoloğlu hangi ülkenin ajanı?

CHP kendi topuğuna sıktı! Kötüleyim derken göklere çıkardı

Dalga mı geçiyorsunuz? Depremzedelere gönderilen bazı eşyalar pes dedirtti

Mucize değil yürek işi

Türkiye depremiyle ilgili yeni Haarp saldırısı detayı! Haluk Özdil bunu ilk kez açıkladı: Gemi sefere çıkmadan evvel...

Fitch'ten, Çin hakkında 2023 yılı için şok, olay tahmin! Duyurdu: Çin’de ekonomi fiyatlarındaki tahmini

Türkiye'de yatırımlarında içinde yer alan MSCI Türkiye endeksleri sisteminde değişiklik: 3 Hisseyi iptal etti

Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede

Ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan depremzede çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez tahmin yapmadı! Sitem etti: İptal edin
Aktüel Duygulandıran anlar! Cebinde bisküvi ile bekleyen baba enkazdan çıkarılan oğluna böyle kavuştu
Aktüel

Duygulandıran anlar! Cebinde bisküvi ile bekleyen baba enkazdan çıkarılan oğluna böyle kavuştu

Hatay'da cebindeki bisküvi ile enkaz başında bekleyen babanın çocuklarından biri saatler sonra kurtarıldı. Baba ile oğlunun kavuşma anları yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:23:00 - 2023-02-10 15:23:49

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 şiddetli deprem, geniş coğrafyaya yayıldı. 10 ilde büyük enkaza yol açan afette binlerce can kaybı yaşandı. Arama-kurtarma ekipleri, ilk andan itibaren sahada büyük mücadele vererek mucizevi kurtarışlar gerçekleştirdi.

"Cebimde bisküvi var dünden beri yiyemiyorum"

Yaşanan acı olayda, binlerce an hafızalara kazındı. Depremzedelerin umutlu bekleyişleri, can kayıpları, kimsesiz kalan çocuklar, umutlu anne ve babalar... Afetten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da da bir babanın çaresizliği yürekleri dağlamıştı.

Enkaz altında kalan çocukları ve eşi için çaresizce bekleyen baba, uzatılan mikrofona "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı" demişti.

Acılı baba çocuklarından birine kavuştu

Günler sonra çaresiz babadan sevindirici haber geldi. Acılı babanın enkazdan çıkarılan oğluna kavuştuğu öğrenildi. O anlara ilişkin görüntüler bu kadar acının arasında biraz olsun yüzleri güldürdü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23