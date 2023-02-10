Duygulandıran anlar! Cebinde bisküvi ile bekleyen baba enkazdan çıkarılan oğluna böyle kavuştu

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 şiddetli deprem, geniş coğrafyaya yayıldı. 10 ilde büyük enkaza yol açan afette binlerce can kaybı yaşandı. Arama-kurtarma ekipleri, ilk andan itibaren sahada büyük mücadele vererek mucizevi kurtarışlar gerçekleştirdi.

"Cebimde bisküvi var dünden beri yiyemiyorum"

Yaşanan acı olayda, binlerce an hafızalara kazındı. Depremzedelerin umutlu bekleyişleri, can kayıpları, kimsesiz kalan çocuklar, umutlu anne ve babalar... Afetten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da da bir babanın çaresizliği yürekleri dağlamıştı.

Enkaz altında kalan çocukları ve eşi için çaresizce bekleyen baba, uzatılan mikrofona "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı" demişti.

Acılı baba çocuklarından birine kavuştu

Günler sonra çaresiz babadan sevindirici haber geldi. Acılı babanın enkazdan çıkarılan oğluna kavuştuğu öğrenildi. O anlara ilişkin görüntüler bu kadar acının arasında biraz olsun yüzleri güldürdü.