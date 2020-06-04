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Yerel

Duyarlı öğretmenden yavru martıya şefkat eli

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan öğretmen Bilal Tombaş, İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde yuvasından düştüğü öğrenilen martıya sahip çıkarak koruma altına aldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:08:58 -
Duyarlı öğretmenden yavru martıya şefkat eli

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan öğretmen Bilal Tombaş, İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde yuvasından düştüğü öğrenilen martıya sahip çıkarak koruma altına aldırdı.


İlçenin Çınarlık Mahallesi’nde yaşayan öğretmen Bilal Tombaş, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Ünye İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde uçamayan ve ne tür olduğunu bilmediği bir kuş buldu. Durumu Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne ihbar eden Tombaş, gelen ekiplerle beraber Kuşun erginleşmekte olan bir martı yavrusu olduğunu ve okulun çatısındaki yuvasından düştüğünü öğrendi. Martı yavrusunun sol ayağının kırık olduğunu fark eden ekipler Ulubey’de Doğa Koruma ve Milli Parklara ait Bakım Merkezine götürerek tedavi altına aldırdı.


Yaralı martı tedavi ve rehabilitasyon süresinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacak.

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