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Ekonomi Duyarlı marketçi müşterilerini 'yağa saldırmayın' diyerek uyardı! 'Fırsatçılara mahal vermeyelim'
Ekonomi

Duyarlı marketçi müşterilerini 'yağa saldırmayın' diyerek uyardı! 'Fırsatçılara mahal vermeyelim'

Müşterilerine uyarılarda bulunan bir marketçi, "Eğer yağa saldırırsanız bayiler, toptancılar fırsatçılık yapar." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 22:35:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Bir marketçinin, yağ provokatörlerinin algısına gelerek ihtiyaç fazlası yağ almak isteyen müşterilerini uyardığı anlar gündem olurken, zincir marketlere örnek olacak ifadeler kullanan esnaf, "Fırsatçılara mahal vermeyelim." diye konuştu.

'Bayiler, toptancılar fırsatçılık yapar'

Yağ reyonu önünde toplanan müşterilerini şu şekilde uyardı:

Vatandaş gelmiş 4 tane yağ alıyor. Rica ediyorum, bir tane alın. Sen 4 tane alırsan diğer vatandaşa yağ kalmaz. Herkese yetsin.

Fırsatçılara mahal vermeyelim. Eğer bu şekilde yağa saldırırsanız yağ fiyatı yükselir. Bayiler, toptancılar fırsatçılık yapar. Siz yağa ne kadar saldırırsanız, fiyat o kadar yükselir.

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