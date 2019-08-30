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Duyarlı doktora şehit ailelerinden ziyaret

Geçtiğimiz günlerde şehit anne ve babaları için reçete yazarak hastanelerde ailelere ayrı bir önem verilmesini isteyen Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Başkanı Opr.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:26
Duyarlı doktora şehit ailelerinden ziyaret

Geçtiğimiz günlerde şehit anne ve babaları için reçete yazarak hastanelerde ailelere ayrı bir önem verilmesini isteyen Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Kadir Gökhan Saçkan’ı gazi ve şehit aileleri ziyaret etti.


Geçtiğimiz hafta, Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Doktor Kadir Gökhan Saçkan, şehit anne ve babalarına devlet hastanesinde ayrı bir önem verilmesine dikkat çekmek amacıyla yazdığı reçete sosyal medyada paylaşılınca hem büyük ilgi gördü, hem de tüm kesim tarafından takdir topladı. Şehit ailelerinin duygulandıran bir reçete yazan Afyonkarahisar Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, kendi imzası ve kaşesi ile yazdığı reçetede “Afyonkarahisar’daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa, önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavisi sürecinde duasını alın. O hepimizin nasibidir” ifadelerine yer vermişti.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Dr. Saçkan’ın şehit aileleri için yazdığı temsili reçetenin halkın tüm kesimini duygulandırdığını belirterek teşekkür etti. Ziyarette Başkan Kumartaş’lı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesinin teşekkür belgesini Dr. Saçkan’a tüm Şehit Aileleri ve Gaziler adına takdim etti.


Kumartaşlı nezdinde tüm Şehit Aileleri ve Gazilere teşekkür eden Dr. Saçkan, aldığı bu anlamlı teşekkür belgesini ömrünün sonuna kadar en güzel yerde saklayacağını belirtti. Karşılıklı bilgi alış verişinin yapıldığı ziyarette Kumartaşlı, dernek faaliyetleri, Şehit Aileleri ve Gaziler ile yakınları hakkında Dr. Saçkan’a bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:26
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