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Yerel Duyanlar oltasını alıp sahile koştu! Vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı
Yerel

Duyanlar oltasını alıp sahile koştu! Vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı

Antalya’nın Finike ilçesi açıklarındaki balık üretme çiftliklerinin havuzlarının patladığı söylentisi üzerine Finike sahili balık yakalamak isteyen vatandaşlarla doldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 17:35:00 -
Duyanlar oltasını alıp sahile koştu! Vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı

Antalya’nın Finike ilçesi açıklarındaki balık üretme çiftliklerinin havuzlarının patladığı söylentisi üzerine Finike sahili balık yakalamak isteyen vatandaşlarla doldu.

Finike ilçesinde "sahilde balık havuzu patladı" söylentisi üzerine oltasını alan soluğu sahilde aldı. Çok sayıda vatandaşın sahile gelerek balık tuttuğu görüldü. Balık tutabilen az sayıda şanslı vatandaşın dışında diğerleri güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı.

Finike sahilinde hizmet veren işletmelerde kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar ise sıra beklemek zorunda kaldı. Spor yapanlar ve denize girenler de meraklı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Havanın güzel ve güneşli olduğunu belirten bir vatandaş, “Aynı zamanda bir balık havuzunun patlaması nedeni ile herkes balık tutmaya geldi. Dün çok balık tutan olmuş. Bugün biraz daha az" dedi.

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