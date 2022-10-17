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Dünya Duyan şok oldu! Ünlü oyuncu kendini asarak intihar etti
Dünya

Duyan şok oldu! Ünlü oyuncu kendini asarak intihar etti

Hint televizyonlarında yayınlanan ‘Serial Yeh Rishta Kya Kehlata Hai’ dizisinde rol alan Vaishali Thakkar’dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 11:23:00 -
Duyan şok oldu! Ünlü oyuncu kendini asarak intihar etti

Hint televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan ‘Serial Yeh Rishta Kya Kehlata Hai’ dizisinde rol alan Vaishali Thakkar’dan acı haber geldi.

29 yaşındaki genç oyuncunun kendisini asarak intihar ettiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak ünlü oyuncunun cesedinin yanında bir de intihar notu bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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