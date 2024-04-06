Duyan herkes koşmaya başladı! Hırsızın tek sözü ortalığı karıştırdı

Olay saat 13.15 sıralarında Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında yaşandı. İddiaya göre, pazarda hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheli, "bomba var" diye bağırınca ortalık karıştı. Şüphelinin bağırmasıyla, bayram alışverişi için pazara gelenler kaçmaya başladı. Can havliyle kendilerini pazardan atlaya çalışan vatandaşların kaçışı kameraya böyle yansıdı. Öte yandan kaçmaya çalışanların metrolarda yoğunluğa neden olduğu öğrenildi.

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