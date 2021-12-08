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Siyaset Davutoğlu, Demirtaş'ın tutukluluğunu doğru bulmuyormuş
Siyaset

Davutoğlu, Demirtaş'ın tutukluluğunu doğru bulmuyormuş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını doğru bulmadığını söyleyerek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:55:00 - 2021-12-08 18:17:28
Davutoğlu, Demirtaş'ın tutukluluğunu doğru bulmuyormuş

 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını doğru bulmadığını söyledi. Kısa Dalga'dan Beril Eski'ye konuşan Davutoğlu, "Selahattin Demirtaş, ben Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra tutuklandı, 2016 Kasım ayıydı zannediyorum. Bu kadar uzun süre hüküm giymeden tutuklu olmasını doğru görmem." ifadelerini kullandı.

"Başak Demirtaş'ı aradım"

Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı arayıp, ‘Sizi sonuna kadar savunurum' dediğini de söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Sayın Başak Demirtaş sosyal medyada hepimizi çok üzen, insanlığa yakışmayan bir saldırıya muhatap olduğunda da kendisini arayıp “Sizin eşinizle ben çok ciddi bir siyasi mücadele yürüttüm ama sizin onurunuz benim eşimin onuru gibidir. Hiçbir fark görmem. Eğer herhangi bir saldırgan tutuma muhatap olursanız, herhangi bir şekilde bir gün destek isterseniz bilin ki ben buradayım, gelirim ve sizi sonuna kadar savunurum. Çünkü kadınların onuru esastır ve eşinizle siyasi rakip olmam, sizin onurunuza yapılacak bir saldırıya sessiz kalmam anlamına gelmez” dedim. Kendisi de teşekkür etti. Eşim de yanımdaydı. Şimdi siyasi mücadele yürütürken insan olana yakışır şekilde yürütmek lazım. " ifadelerini kullanarak, Demirtaş çiftinin yanında olduğunu ve daima destek olacağını belirtti. 

 

İP'li Türkkan'ın şehid bacısına küfrüne sessiz kalmıştı

Selahattin Demirtaş'ın eşine yapılan saygısızlığa hemen tepki verdiğini övünerek anlatan Davutoğlu, şehidin bacısına sinkaflı küfür eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a ise sessiz kalmıştı.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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