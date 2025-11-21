Duvarı delip tarihi eseri çalan muhtar tutuklandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin duvarında bulunan tarihi eser niteliğindeki taşı, duvarı delerek çalan köy muhtarı tutuklandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesindeli Kurusarı köyünde muhtar T.K. ile 2 kişi hakkında, köydeki bir evin duvarındaki tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettikleri gerekçesiyle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tarihi eseri tahrip etme' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muhtar T.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan taş ise tahrip edilmiş şekilde ele geçirildi.