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Aktüel

Duvarı delip 200 bin liralık altın çaldılar

Konya’da hırsızlar, önce kuyumcunun yan tarafındaki kuaföre girdi daha sonra duvarı balyoz ile kırarak girdikleri kuyumcudan 200 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:48:59 -
Duvarı delip 200 bin liralık altın çaldılar

Konya’da hırsızlar, önce kuyumcunun yan tarafındaki kuaföre girdi daha sonra duvarı balyoz ile kırarak girdikleri kuyumcudan 200 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.


Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu M.A, dükkanından gelen alarmla iş yerine hırsızların girebileceği ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kuyumcunun yan tarafında bulunan kuaför dükkanının kapısını açık halde buldu. R.D.’ye ait olduğu öğrenilen iş yerine giren polis kuyumcunun bulunduğu taraftaki duvarın delik olduğunu belirledi. Kuyumcu M.A. da dükkanına gelirken, iş yerinde bulunan güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Kuyumcudan ilk belirlemelere göre yüzü maskeli iki kişi tarafından yaklaşık 200 bin liralık altın, yüzük ve bilezik çalındığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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