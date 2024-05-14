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Kadın - Aile Duvardaki küf lekesi nasıl çıkartılır? Duvarlardaki küf nasıl temizlenir? Dakikalar içinde hazırlamak mümkün...
Kadın - Aile

Duvardaki küf lekesi nasıl çıkartılır? Duvarlardaki küf nasıl temizlenir? Dakikalar içinde hazırlamak mümkün...

Yeniakit Publisher
2024-05-14 21:52:00 - 2024-05-14 22:37:03
Duvardaki küf lekesi nasıl çıkartılır? Duvarlardaki küf nasıl temizlenir? Dakikalar içinde hazırlamak mümkün...

Çoğumuzun evinde oluşan ve sağlıksız bir ortam yaratan duvardaki küf lekeleri nasıl çıkartılır içeriğimizden detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Küf ve rutubet en fazla bodrum veya çatı katlarında oluşmaktadır. Bunun nedeni nem, duvarlara borulardan geçen su, çatı katlarında yalıtımın iyi olmaması ve evin havalandırılmaması gibi nedenler bulunmaktadır. Bu nedenlerin çözümü tekniktir. Evlerin yapıları sağlam olmadığı için küf sorunu ortaya çıkabilmektedir. Evinizdeki duvarlarda oluşan küfü engellemek için neler yapmalısınız, küf lekeleri nasıl çıkartılır aşağıdan birçok yöntemi madde madde tüm detayları ile bulabilirsiniz.

Duvardaki Küf Lekesini Çıkarma Yöntemleri

Diş macununu küflü bölgenin üstüne sürün. Daha sonra ise bir bez ile ovalayıp lekeyi temizleyin. Bu yöntem küf lekelerinde oldukça etkilidir.
Bir sprey şişesi içerisine beyaz sirke koyun. Daha sonra ise küflü bölgeye püskürtün. sirke temizleyici özelliği ile küfleri oldukça etkili bir şekilde temizleyecektir.
Küf lekesini temizleyen en etkili yöntemlerden biri de çamaşır suyu yöntemidir. Zorlu küf lekelerini temizlemek için çamaşır suyunu beze döküp küflü bölgeyi silin. Siyah kalıcı küfler anında çıkacaktır.
Küflü duvarlarınızın olduğu odaları mutlaka sık sık havalandırın. Böylelikle küfün yayılmasını engellersiniz.
Duvar küflerini temizleyici etkili bir karışım yapmak için beyaz sirke, bir su bardağı hidrojen peroksit ve yarım çay bardağı borik asiti karıştırın. Daha sonra bu karışımı küflü duvara püskürtüp nemli bir bez ile silin. Bu işlemleri yaparken kimyasal gazlardan etkilenmemek için bir maske takmayı unutmayın.

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