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Duvardaki bant izini çıkarmanın pratik yolları

Duvarlara resim poster ya da beğenilen bir söz asmak için çift taraflı bant kullanılır genellikle. Daha sonra çıkartılınca çok can sıkıcı bir görüntü çıkar ortaya. Peki o bant duvardan kolayca nasıl çıkar? İşte bu sorunun cevabı için yazıyı okuyun!

06 Kasım 2018 Salı 19:32
Duvardaki bant izini çıkarmanın pratik yolları

1. SICAK SU

Çift taraflı bantları çıkarmanın en basit yollarından biri sıcak su kullanmaktır. Bandın üzerine birkaç damla sıcak su damlatın ya da bir beze sıcak su damlatarak bandın olduğu alanı silin.

2. ÜTÜ

Çift taraflı bantları sıcak su yerine ütü ile ısıtarak da çıkarabilirsiniz. Ancak ütüyü doğrudan bantla temas ettirmeyin. Bandın üzerine tülbent gibi bir bez yerleştirin ve sonra sıcak ütü ile üzerine bastırın. Isı ile yapışkan gevşer ve kolaylıkla çıkar.

3. SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Saç kurutma makinesi ile de çift taraflı bandın yapışkanının kolay çıkmasını sağlayabilirsiniz. Saç kurutma makinesini sıcak ayarına getirerek doğrudan birkaç dakika bandın üzerine tutun. Sonra nemli bir bezle çok zorlamadan hafifçe silerek temizleyin.

4. TİNER

Çift taraflı bandı çıkarmak için selülozik tiner kullanmanız gerekir. Başka bir tiner kullanırsanız leke oluşmasına neden olabilir. Duvar boyasının zarar görmemesi için bant üzerine birkaç damla selülozik tiner damlatın. Tiner, bandın yapışkan özelliğini ortadan kaldırır ve kolaylıkla çıkmasını sağlar.

5. ASETON

Oje çıkarmak için kullandığınız asetonu çift taraflı bantları duvardan çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Mikrofiber bir beze aseton dökerek bandı silerek çıkarın.

6. ÇAMAŞIR SODASI

1 çay bardağı çamaşır sodası ile 500 gram ılık suyu karıştırın ve çamaşır sodasının erimesini sağlayın. Yumuşak bir bezi hazırladığınız solüsyonla nemlendirin ve bant izini silerek temizleyin.

7. MAKYAJ SÜTÜ

Cildinizi temizlemek için kullandığınız makyaj sütünü duvardaki ya da camdaki bant izlerini silmek için kullanabilirsiniz. Makyaj sütü kimyasal olmadığı için, duvar boyasına herhangi bir zarar vermez. Bir bezin üzerine makyaj sütü koyup bant lekesini ovalayarak temizleyin.

8. GAZ YAĞI

Gaz yağı en etkili bant çıkarma yöntemlerinden biridir. Günümüzde çok kolay bulunamasa da bandın çıkması ve sonrasında leke kalmaması için iyi yöntemler arasındadır. Bir sünger üzerine biraz gaz yağı damlatın ve bandı hafifçe ovalayarak çıkarın

9. KARBONAT VE ZEYTİNYAĞI

Yapıştırılan bandın çıkarılması sonucu kalan izleri temizlemek için, 1 yemek kaşığı karbonat ile 1 çay bardağı zeytinyağını karıştırın. Karışımı hafif ısıtın, karbonatın erimesi yeterli, kaynamamasına özen gösterin. Sonra yumuşak bir bez ve karışımla lekelerin olduğu alanı silin. Leke izi çıkana kadar birkaç tekrar yapmanız gerekebilir.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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