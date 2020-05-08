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Aktüel

Duvar yazıları görüntü kirliliğine neden oluyor

Eskişehir’in en işlek mahallelerinde binaların duvarlarına yazılan yazılar kötü görüntülerin oluşmasına neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:31:54 -
Duvar yazıları görüntü kirliliğine neden oluyor

Eskişehir’in en işlek mahallelerinde binaların duvarlarına yazılan yazılar kötü görüntülerin oluşmasına neden oluyor.


Çoğunlukla üniversite öğrencilerinin oturduğu, her gün yüzlerce insanın geçtiği Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinin ara sokaklarındaki duvar yazılarının çirkin görüntüsü dikkat çekiyor. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan yazı ve çizimlerde zaman zaman hakaret içerikli sözler yer alırken zaman zaman da anlamsız şekiller bulunuyor. Yazılan yazılar mahalle sakinlerinin de tepkisine neden oluyor. Defalarca boyanan duvarların kısa sürede yeniden eski haline geldiği öğrenildi.

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