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Yaşam Duvar operatörün üzerine devrildi! O anlar kaydedildi
Yaşam

Duvar operatörün üzerine devrildi! O anlar kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-11 16:25:00 -

Bursa’da inşaatta istinat duvarı iş makinesinin üzerine devrildi.

Bursa'da bir inşaatta istinat duvarı iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinasının içerisinde sıkışan operatör itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Belde sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta iş makinasının üzerine istinat duvarı çöktü. Operatörün iş makinasında sıkışması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaralı operatörü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı operatör olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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