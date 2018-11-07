Dutun tazesi de kurusu da şifa vesilesi

Tazesini dalından yediğiniz zaman doğal bir antibiyotik alıyorsunuz demektir. Kurusu da öyle.. Dutun en az 20’nin üzerinde türü vardır. ve Anadolu'nun dutu özeldir, endemik ağaçtır.

Kapanmayan yara için

Anadolu’da beyaz dut ve yapraklarının bazı iltihaplı hastalıklara karşı kullanıldığı Osmanlı’dan beri bilinmektedir. Dutun yapraklarında kendine özgü doğal antibiyotik ve antiseptik özelliği olan etkin maddeler bulunmaktadır. Şeker hastalarının derilerinde kapanmakta geciken yaralara karşı taze dut yaprağından hazırlanmış ve ılık olarak uygulanacak dut yaprağı çayının pansumanı iyi bir destekleyicidir.

Eğer kanda iltihap bulunmuşsa beyaz dut kurusu kürü, mükemmel bir destekleyicidir.

Dut demir bakımından zengin, idrar söktüren, ödem gideren, bağırsak kurtlarına karşı etkili bir meyvedir. Taze dut ile dut kurusunun arasında önemli farklılıklar vardır. Taze dut toplandıktan sonra birkaç saatte kimyasal değişime uğradığından, hemen yenilmesi gerekir.

Kış ayları için, güneş altında kurutulan dutlar ise özellikle egzamaya karşı mucizevi bir etki göstermektedir.

Kalsiyum ve demir deposu olan dut kurusu, B1, B2 ve C vitamini açısından da oldukça zengindir. Kan yapar ve enerji verir. Vitaminler sayesinde kanseri bile engelleyen dut kurusu, çok sayıda rahatsızlığa iyi gelmektedir.

Dut kurusunun damar sertliğini önleme etkisi vardır. Kansızlığı önler.

Aç karnına yenildiğinde, bağırsakları çalıştırır ve idrar söktürür. Ağızda, bademciklerde, boğaz iltihabında, diş eti hastalıklarında, öksürüğü kesmekte etkilidir.

Karaciğeri kuvvetlendirici etkisi vardır.

Egzamaya karşı birebir

Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. 6 dakika sonra ocaktan indirin, elinizi yakmayacak derecede sıcaklığa gelince egzamalı ellerinizi kabın içerisine koyun ve en az 10 dakika etki ettirin. Bir saat ellerinizi yıkamayın. Sonra ellerinizi suyla durulayın.



Haftada üç kere bunu yapın. Her defasında taze olarak hazırlamalısınız. Ellerinizi daldırdığınız kabın soğumamasına özen gösterin. Ellerinizi yakmayacak derecede ılık ısıda olmasına dikkat edin. Gerekirse tekrar ısıtın.

Eğer egzamanız ayaklarınızda veya el bileklerinizdeyse, kaşık veya kepçe yardımıyla egzamalı bölgenin üzerine 10 dakika boyunca sık sık dökün.

Kandaki iltihaba karşı

Kandaki CRP (Chemical Reaktif Protein) yüksekse düşürülmesinde mükemmel bir destekleyicidir dut. Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içerisine bir avuç dolusu (5-6 yemek kaşığı) beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte 6 dakika kaynatın. Sonra ocaktan indirin.

Ilıyınca süzün, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için. Haşlanmış dutların tüketilmesi şart değildir.

25 gün bu kürü uygulayın ama yine her defasında taze demleyin. Bir demlemeyi ertesi gün kullanmayın.