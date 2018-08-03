0553 313 94 23

Dutun bilinmeyen faydaları nelerdir?

Beyaz ve kara olmak üzere iki çeşidi bulunan dut hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turan Karadeniz, bu meyvenin doğal antibiyotik özelliği taşıdığını belirtti.

03 Ağustos 2018 Cuma 23:01
Dutun bilinmeyen faydaları nelerdir?

BEYAZ DUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Beyaz dutun meyveleri tatlı olup yenir ve C vitamini içerir. Dut meyvesi, dut pekmezi, dut hoşafı ve reçeli kalp zayıflığının tedavisinde, mide ve bağırsak hastalığının tedavisinde son derece faydalıdır.

Beyaz dut mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Beyaz dut yaprakları kaynatılıp içilirse idrar söktürür, vücutta biriken suyu boşaltır. Aç karnına yenen beyaz dut bağırsak solucanlarını düşürür. Dut, aynı zamanda yorgunluk hissinin azalmasına yardımcı olur.

BÖBREKLERİN YAĞINI BESLER!

En önemlisi de yaşlanmayı geciktirerek cildin daha taze ve diri kalmasını sağlar ve guatr hastalığına iyi gelir."

Siyah dutun faydalarının da çok olduğuna dikkat çeken Karadeniz, şu bilgileri verdi: "Siyah dut kan yapar, böbreklerin yağını besler, boğaz şişkinliğine, çiçek ve kızamık hastalıklarına şifalı gelir.

Mideyi ve bağırsakları güçlendirir, idrar söktürücü etki yapar. Siyah dut suyu ile yapılan gargara ağız içi iltihaplarına, diş eti iltihaplarına, diş eti şişmesine, bademcik iltihaplarına ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Ağız içi yaralarının (aft) iyileşmesi için ekşi dut çiğnenir."

Ekşi dutun bile adeta eczane gibi olduğuna dikkat çeken Karadeniz, "Ekşi dut usaresi şeker hastalığına iyi gelmektedir" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 23:01
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. pratik bilgiler
  5. dutun faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brunson krizi sonrası Almanların 'NATO' korkusu
    1. Brunson krizi sonrası Almanların..
    2. Muğla'da korkunç kaza: 1 kişi öldü, 5..
    3. İstanbul’da 39 ilçede hava destekli..
    4. Hatay'da araç akülerinden 'hap' fışkırdı
    5. Bursa'da borç kavgası: 1 kişi yaralandı
    6. Trump'ı bitirecek gelişme! Belgelere..
    7. Boş arazide erkek cesedi bulundu
    8. İsrailli teröristler 3 Filistinliyi..
    9. Radyo teleskobuyla manyetik kütle..
    10. Ülkede halk sokağa indi: Başkanlık..
    11. Almanya'daki hacı adayları yola çıktı
    12. Köylülerden duygulandıran davranış:..
    13. Bunu da yaptılar! Başkasına ait..
    14. Dutun bilinmeyen faydaları nelerdir?
    15. Suudi Arabistan'da şaşırtan görüntü
    16. ABD'den Rusya'ya tepki: Lafla peynir..
    17. Oyuncak silahlı down sendromlu genci..
    18. Topuk ağrısının nedenleri nelerdir?
    19. CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı!
    20. Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Kabul..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!