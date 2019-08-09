0553 313 94 23

Duterte’den ABD’ye: “Asla izin vermem”

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD’nin Filipinler topraklarına orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:44
Duterte’den ABD’ye: “Asla izin vermem”

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, ABD’nin Filipinler topraklarına orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.


Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, Filipinler ile ABD arasında Karşılıklı Savunma Antlaşması’nın olmasına rağmen Filipinler Anayasası’nın ihlali sayıldığı için ülkede nükleer cephanelik de dahil olmak üzere yabancı silahların girişini yasaklayacağını açıkladı. Duterte, başkent Manila’daki başkanlık sarayı Malacanang’da Filipinler ve Çin arasında gerçekleştirilen iş insanları toplantısından önce yaptığı açıklamada, “Gazetede orta menzilli balistik füze yerleştireceklerine dair haberler var. Bu asla olmayacak çünkü buna izin vermeyeceğim. Bu anayasanın ihlalidir. Filipinler’e nükleer silah yerleştiremezsiniz" şeklinde konuştu.


ABD, geçtiğimiz günlerde 1987 yılında Sovyetler Birliği’yle imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya’nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) resmen çekildi. INF anlaşmasından çekildikten hemen sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper, orta menzilli balistik füzelerini Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırmak istediklerini açıklamıştı. Füze üslerinin konumlarının henüz belli olmadığı belirtilirken Avustralya da bu üslerin konuşlandırılacağı ülkelerden biri olmayacağını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova talip oldu!
    1. Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova talip..
    2. Başkan Şerifoğulları, su kesintisine..
    3. (Özel) Bu özel fasulye yerinde 4,..
    4. Türk Kızılay, deprem sonrası Denizli..
    5. Toplu ulaşım ücretsiz
    6. Cuma Hutbesi’nde huzurlu toplum vurgusu!
    7. Erzincan’da vatandaşların kış hazırlığı
    8. Bayram sonrası, önce yavaş yavaş, daha..
    9. Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır
    10. Şampiyon Taekwondoculardan Eskici’ye..
    11. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    12. Trabzon Havalimanı'ndan 2 milyon 164..
    13. Tarsus Belediye Meclisi’nde işaret..
    14. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep..
    15. TRT Çocuk'tan çocuklara bayram sürprizi
    16. Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya..
    17. Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon..
    18. AK Parti’li Akkal Selendi’de..
    19. Büyükşehir Avrupa Şampiyonu Benay..
    20. Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı..
    21. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    22. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    23. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    24. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    25. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    26. Vedat Muric: Fenerbahçe tarihine adımı..
    27. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    28. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    29. Bayburt’ta köylüler, güneş altında..
    30. Oto bakım servislerinde bayram..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!