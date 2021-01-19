Duterte'den ABD'nin aşısı için dikkat çeken karar

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısından 20 milyon doz satın alacaklarını açıkladı. Filipinler Moderna aşısının yanı sıra ABD'li ilaç firması Novavax, Çinli Sinovac, İngiliz AstraZeneca şirketlerinin geliştirdiği korona aşılarından da toplamda 72 milyon dozu satın alacak.

Filipinler, Güneydoğu Asya'da Endonezya'dan sonra ikinci en yüksek korona virüs vakası ve can kaybı olan ülke. Endonezya'da toplam korona virüs vaka sayısı 917 bin 15’e ulaşırken, korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 282 oldu. Filipinler’de ise toplam korona virüs vaka sayısı 502 bin 736’ya yükselirken korona virüsten kaynaklanan can kaybı 9 bin 909 olarak açıklandı.