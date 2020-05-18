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Dut pestilin yapılışı ve malzemeleri | Köy pestili nasıl yapılır?

Dur pestili, vitamin içeren tatlılar arasında yer alıyor. Özellikle çocuklarında seviyor olması, sıklıkla tercih edilmesine sebep oluyor. Köylerde yapılan ve köy pestili olarak satılan pestiller, ev imkanlarında da yapılabilir. Peki ama dut veya üzüm pekmeziyle evde pestil nasıl yapılır? Dut pekmezinin malzemeleri nelerdir? Pekmez nasıl ve kaç dakika kaynatılmalıdır? İşte merak edilen detaylar ve pekmezli pestil yapımının püf noktaları, tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:27:00 -
Dut pestilin yapılışı ve malzemeleri | Köy pestili nasıl yapılır?

Pestil, genelde yaz aylarında yapılıp, kurutulup saklanırdı. Köylerde az miktarda yapılmazdı. Pestiller imece usulü her yaz, bir komşuda yapılır ve bir diğerine yardıma gidilirdi. Evlerin çatılarında koca pestil bezlerine (ya da sofra bezi) serilerek kurutulur ve sıyrılırdı. Katlanarak bütün yıl boyunca kuru yerde saklanırdı.

Malzemeler 

  • 2 su bardağı pekmez
  • 1 su bardağı un
  • 7 su bardağı su
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı düvülmüş ceviz

Yapılışı

Öncelikle pekmez tencereye alınır. Bir miktar su ve şekerle kaynaması için ocağa alınır.

Un ve kalan su karıştırılır. Pekmezin üzerine ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. 20 - 25 dakika kadar kaynatılır.

Bir bez ya da yağlı kağıt üzerine pestil karışımı dökülür ve üzerine cevizler serpilir. 

Farklı yörelerde uygulanan daha pratik bir yöntem

Pekmez ve un karıştırılır. Göz kararı (diğer tarifin yarısı kadar) su eklenerek kanatılır. Cevizler kaynadıktan sonra pestil tenceresine dökülür ve ince tabaka halinde serilerek kurutulur. 

Her iki yöntemle de gayet lezzetli pestiller elde etmeniz mümkün. Her pekmez çeşidiyle yapılabilen bu lezzeti, evde kendi kaynattığınız meyvelerle de yapmanız mümkün.

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