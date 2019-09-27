Dut kurusu kaç kalori? Dut kurusu diyet yaparken yenir mi?

Hem tazesi hem de kurusu şahane meyvelerden biridir dut… Şekerli yapısı nedeniyle özellikle kilo kontrolü yapanlar dut kurusunu tüketmekten kaçınır. Peki, dut kurusu kaç kaloridir?

Dut ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı meyvelerden biridir. Mevsiminde toplanan dutlar tüm sene afiyetle tüketilmek için güneşte kurutulur. Bu lezzetli meyveyi ölçülü tüketmek ise son derece önemlidir.

Dutun faydaları nelerdir?

Dut iyi bir lif kaynağıdır. Bu nedenle düzenli ve ölçülü tüketildiğinde dut sindirim sistemini düzenler.

Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli dut tüketiminin kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Dut birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik gösterir.

C vitamini yönünden zengin olan dut bağışıklık sistemini güçlendirir.

Demir eksikliği anesimi yaşayanlar için dut önemli bir şifa kaynağıdır.

Kalsiyum içeren dut kemik sağlığı için önemlidir.

Dut kurusu kaç kalori?

Geldik merak ettiğiniz sorunun yanıtına. Bir avuç dut kurusu 50 kaloridir!

Diyet yapanlar dut kurusu yiyebilir mi?

Dut kurusu diğer meyvelere oranla protein yönünden zengindir. Diyet sırasında ölçü kaçırılmadan ara öğünlerde dut kurusu tüketilebilir.